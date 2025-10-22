Turismo urgente cambiare rotta L’attacco di Lucca è un grande noi

Sul turismo è urgente cambiare rotta: se ne dice sicura la lista civica di opposizione "Lucca è un gran noi" che in una nota commenta la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo promossi dal Comune di Lucca definendola "un esercizio di autocelebrazione", un mero palcoscenico "dove l’amministrazione Pardini, con il supporto di collaboratori esterni, ha esibito numeri in crescita, slogan trionfalistici e una visione del turismo ridotta a contabilità e propaganda". "Secondo la narrazione ufficiale – si legge nella nota – a Lucca non ci sarebbe alcun fenomeno di overtourism. E’ tutto sotto controllo, dicono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

