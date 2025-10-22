Turismo Pellegrino Aidit | 2025 a 2 velocità per agenzie viaggi boom primavera e frenata in estate positivi segnali su 2026

(Adnkronos) – Un 2025 a due velocità per la distribuzione turistica italiana. Dopo una primavera record, l’estate ha rallentato la corsa del comparto, con l'inflazione galoppante che pesa sempre più sui consumi degli italiani. Ma sono positive le prospettive per l'inverno. A dirlo è l'osservatorio di Aidit (Associazione italiana distribuzione turistica), che rappresenta le imprese . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

