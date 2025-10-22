Turismo il Parco del Delta tra storia e itinerari
"Il prossimo anno sarà quello decisivo per la promozione congiunta del Parco del Delta, tra arte, natura, musica e turismo tutto l’anno". Lo dice Gianfranco Vitali, presidente delegazione Confcommercio a Comacchio analizzando la stagione che volge al termine "con numeri che saranno simili al 2024 e segnali positivi nei mesi di giugno e settembre, ma ora progettiamo il futuro con mente aperta". L’imprenditore, riportando un sondaggio pubblicato da Travel Appeal, realtà specializzata nella business intelligence nel settore viaggi e turismo, analizza come i viaggiatori stranieri scelgano l’Italia in base a diversi ordini di motivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tornano le aperture speciali del Parco Archeologico di Veio! . 2 e 16 novembre · 7 e 21 dicembre 2025 Dalle 10 alle 16 ? Ingresso libero . https://turismoroma.it/it/luoghi/parco-archeologico-di-veio… #visitrome - X Vai su X
