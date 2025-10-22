Turismo e dimore storiche | al via un corso di formazione gratuito

Udinetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasformare la storia e l’arte delle dimore storiche in una nuova opportunità di turismo culturale: è questo l’obiettivo del corso di formazione per un turismo nelle dimore storiche organizzato da Aics- Associazione italiana per lo sviluppo della cultura d’impresa turistica e culturale in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

