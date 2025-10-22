Turismo che cresce bene | il peer-to-peer workshop star growth in città

Venerdì 24 ottobre 2025, dalle 10:00 alle 16:00, Magnisi Studio (via E. Amari 148, a due passi dal Politeama) ospita il Peer to Peer Learning Workshop del progetto europeo Star Growth (pr. n. 101085746), organizzato da IRSEI ETS.Una giornata pensata per PMI e imprese turistiche che vogliono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tahiti, da un piccolo arcipelago una grande lezione sul turismo Cresce il turismo generale a Tahiti e cresce anche il numero di italiani che visitano l’arcipelago della Polinesia francese. Dall’anno scorso, il mercato italiano ha avuto un incremento dell’8%. “Sol Vai su Facebook

#Pordenone cresce nel turismo (+11%) e con #ArtAndFood 2025 racconta eccellenze e cultura del territorio. Un progetto di TEF che unisce arte e gusto, trasformando tradizione in innovazione. #FriuliVeneziaGiulia #Territorio #Cultura #Enogastronomia - X Vai su X

Il Casentino del turismo cresce sopra le aspettative, il sindaco Vagnoli “bene l’azione dell’ambito turistico e le azioni condivise” - Il Casentino è la vallata che è cresciuta di più nel 2024 ed è l’ambito turistico con la crescita più alta dell’intera Toscana e questo grazie al turismo naturalistico. Lo riporta lanazione.it

Enit: cresce il turismo in Italia. Entro fine anno 3,2 milioni di posti di lavoro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Enit: cresce il turismo in Italia. Come scrive tg24.sky.it

Turismo, in Toscana cresce ancora ma a ritmi più contenuti - Un progresso però a ritmi più bassi, trainato prevalentemente dai turisti stranieri, con una domanda ... ansa.it scrive