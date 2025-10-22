Turetta tra meno di 10 anni potrà uscire dal carcere coi permessi premio | il giudice spiega perché è possibile

FilippoTuretta, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, ha rinunciato all'appello, ma si andrà lo stesso in secondo grado? Turetta tornerà mai nel futuro a essere libero? A Fanpage.it fa chiarezza Valerio de Gioia, Consigliere della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

