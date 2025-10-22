Turetta tra meno di 10 anni potrà uscire dal carcere coi permessi premio | il giudice spiega perché è possibile

FilippoTuretta, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, ha rinunciato all'appello, ma si andrà lo stesso in secondo grado? Turetta tornerà mai nel futuro a essere libero? A Fanpage.it fa chiarezza Valerio de Gioia, Consigliere della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Filippo Turetta "libero" a 48 anni anche senza appello: tra 9 anni i primi permessi premio. A giorni la Procura di Venezia deciderà se accettare o meno la sua rinuncia all'appello #Turetta #carcere #appello #femminicidi - facebook.com Vai su Facebook

Alunna 13enne fuma, prof la rimprovera: “Meno male che esistono i Turetta così ci sono meno donne come te” https://fanpage.it/attualita/alunna-13enne-fuma-prof-la-rimprovera-meno-male-che-esistono-i-turetta-cosi-ci-sono-meno-donne-come-te/… via @fan - X Vai su X

Dopo l'omicidio Giulia Cecchettin a 32 anni Filippo Turetta potrà uscire dal carcere coi permessi premio - Omicidio Giulia Cecchettin, nonostante la condanna all'ergastolo Filippo Turetta potrà uscire dal carcere già a 32 anni: ecco perché ... Come scrive virgilio.it

Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta potrà uscire dal carcere a 32 anni grazie ai permessi premio - Filippo Turetta, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Giulia Cecchettin, ha deciso a sorpresa di rinunciare all'appello e in una lettera afferma di essere sinceramente pentito per ... Lo riporta affaritaliani.it

Turetta potrà uscire a 48 anni: la legge gli concede permessi e libertà condizionale, anche dopo l’omicidio di Giulia - Permessi premio, semilibertà e libertà condizionale: ecco cosa prevede l’ordinamento penitenziario per l’assassino di Giulia Cecchettin e perché la normativa italiana distingue tra ergastolo ostativo ... Da giornalelavoce.it