Tunisia imbarcazione di migranti naufraga al largo di Salakta almeno 40 morti tra cui alcuni neonati 30 le persone soccorse - VIDEO

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo dell’imbarcazione si trovavano circa 70 persone, tutte provenienti da paesi dell’Africa subsahariana. L’imbarcazione, una barca di fortuna in ferro, si è ribaltata a largo della costa tunisina Tragedia nel Mediterraneo centrale: almeno 40 migranti hanno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tunisia, imbarcazione di migranti naufraga al largo di Salakta, almeno 40 morti, tra cui alcuni neonati, 30 le persone soccorse - VIDEO

