Tunisia barcone carico di migranti di capovolge | 40 morti compresi alcuni neonati
Da quanto si apprende, il barcone trasportava migranti tutti provenienti dall'Africa sub-sahariana. Al momento non si hanno certezze sul numero di minori presenti sull'imbarcazione, né quanti di essi siano sopravvissuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
