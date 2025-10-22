Tunisia barcone carico di migranti di capovolge | 40 morti compresi alcuni neonati

Ildifforme.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quanto si apprende, il barcone trasportava migranti tutti provenienti dall'Africa sub-sahariana. Al momento non si hanno certezze sul numero di minori presenti sull'imbarcazione, né quanti di essi siano sopravvissuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tunisia barcone carico di migranti di capovolge 40 morti compresi alcuni neonati

© Ildifforme.it - Tunisia, barcone carico di migranti di capovolge: 40 morti, compresi alcuni neonati

Leggi anche questi approfondimenti

tunisia barcone carico migrantiBarcone di migranti affonda nel Mediterraneo: 40 morti, tra loro diversi neonati - Quaranta persone di origine subsahariana, fra cui alcuni neonati, sono morti dopo che ... msn.com scrive

tunisia barcone carico migrantiMigranti, barcone si capovolge al largo della Tunisia: 40 morti, neonati tra le vittime - Quaranta vite inghiottite dal Mediterraneo in pochi minuti: l’imbarcazione su cui viaggiavano migranti di origine subsahariana si è capovolta al largo di ... Come scrive pupia.tv

tunisia barcone carico migrantiMigranti: 40 morti in un naufragio al largo della Tunisia, tra le vittime anche dei neonati - Secondo quanto riferito all’Afp da un portavoce della procura della città di Mahdia, 40 migranti provenienti dall’Africa subsahariana, tra i quali anche d ... Lo riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Tunisia Barcone Carico Migranti