Tumori l’Umbria aderisce a CancerWatch
La Regione Umbria partecipa al progetto europeo “CancerWatch Joint Action”, promosso dalla Commissione europea nell’ambito del programma EU4Health. L’iniziativa coinvolge i registri tumori di numerosi Paesi europei con l’obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la tempestività dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domenica 19 ottobre 2025 si è tenuta la "Camminata in Rosa", un evento organizzato per il secondo anno consecutivo dall’Associazione ex dipendenti e amici della Banca Popolare di Todi, finalizzato alla raccolta fondi per la ricerca sui tumori del seno in coll - facebook.com Vai su Facebook
Tumore al seno, in Umbria 32mila le donne fra i 45 e i 49 anni interessate dallo screening anticipato - X Vai su X
L'Umbria aderisce al progetto europeo CancerWatch - La Regione Umbria partecipa al progetto europeo "CancerWatch Joint Action", promosso dalla Commissione europea nell'ambito del programma EU4Health. Segnala ansa.it