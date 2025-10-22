Tumori l’Umbria aderisce a CancerWatch

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria partecipa al progetto europeo “CancerWatch Joint Action”, promosso dalla Commissione europea nell’ambito del programma EU4Health. L’iniziativa coinvolge i registri tumori di numerosi Paesi europei con l’obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la tempestività dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

