Tumori legati all’obesità in crescita in tutto il mondo | colpiti giovani e anziani È un’epidemia silenziosa

I tumori legati all’obesità sono in aumento sia tra i giovani che tra gli anziani in tutto il mondo. Una sorta di epidemia nell’epidemia, su cui hanno fatto luce i ricercatori dell’ Institute of Cancer Research e dell’Imperial College di Londra, in uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine. I risultati ribaltano la precedente convinzione che alcuni tumori colpiscano principalmente i giovani adulti, determinando un cambiamento nella comprensione del cancro nel XXI secolo. “I risultati evidenziano la necessità di adottare strategie utili per ridurre l’incidenza dell’obesità che purtroppo è in continuo aumento”, commenta Lucia Del Mastro, professoressa ordinaria e direttrice della Clinica di Oncologia Medica dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Università di Genova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

