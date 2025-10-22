Tumore al seno la prevenzione viaggia anche sul Frecciarossa
Milano, 22 ottobre 2025 – Ottobre è il mese internazionale della Prevenzione del tumore al seno. E si può fare (anche) viaggiando in treno, anzi in Frecciarossa. Il 24, 28 e 30 ottobre infatti sui treni da Milano Centrale diretti a Roma saranno presenti medici e volontari a disposizione per consulti e distribuzione di materiale informativo, per la quindicesima edizione dell'iniziativa promossa da Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute. I treni coinvolti dall’iniziativa. In particolare, nei giorni venerdì 24, giovedì 30 e martedì 28 ottobre saranno coinvolte nell'iniziativa di Trenitalia le Frecce FR 9543 in partenza da Milano Centrale alle 14:10 diretta Roma Termini (17:49) e martedì 28 la Freccia 9540 in partenza da Milano Centrale alle 14:10 diretta a Roma Termini (17:50). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
