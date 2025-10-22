Tudor Juve Paolo Rossi | Io se fossi la proprietà andrei dai nostri dirigenti e direi questo Le sue dichiarazioni

Tudor Juve, Paolo Rossi non ha dubbi: «Io se fossi la proprietà andrei dai nostri dirigenti e direi questo». Le sue parole Una sola sconfitta è bastata ad accendere il dibattito: il clima attorno alla Juventus si è fatto incandescente, ma le critiche più dure non colpiscono direttamente Igor Tudor, bensì l'ambiente che lo circonda.

