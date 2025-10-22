Tudor Juve Balzarini | L’esonero sarebbe un autogol la società non può smentirsi così Sulle voci su Spalletti e Palladino vi dico questo

Tudor Juve, Balzarini sul possibile esonero dell’allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni del giornalista. La panchina di Igor Tudor traballa dopo il KO di Como, e le voci su un possibile successore (da Spalletti a Palladino) si rincorrono. Ma c’è chi non ci sta. Il giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha criticato duramente la natura di queste indiscrezioni, definendo un eventuale sondaggio per altri tecnici in questo momento un “autogol clamoroso” da parte della Juve. Secondo l’analisi del giornalista, la situazione attuale sarebbe una sgradevole replica di quanto già accaduto in estate, quando Tudor firmò il rinnovo con Comolli solo per scoprire, poco dopo, che la dirigenza aveva sondato altri profili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Balzarini: «L’esonero sarebbe un autogol, la società non può smentirsi così. Sulle voci su Spalletti e Palladino vi dico questo»

