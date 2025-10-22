Tudor a Sky | Mi è piaciuta la squadra che ha avuto la giusta personalità Vlahovic ha giocato su un ottimo livello adesso dobbiamo fare questa cosa
Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Tudor ha parlato ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «I ragazzi sono dispiaciuti perché sentivano che avevamo meritato di fare almeno un gol. C’è questo rammarico, però la strada è questa. Andiamo avanti, abbiamo fatto una bella gara. Dispiaciuti, arrabbiati per la sconfitta ma dobbiamo prepararci al meglio per la Lazio». SULLA SQUADRA – «Mi è piaciuta la squadra con la personalità giusta, poi loro ti mettono dietro a stare là a soffrire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
A me la conferenza di Tudor è piaciuta. Solo la risposta su Zhegrova troppo mottiana, ma si vedrà - X Vai su X
Juventus manager Igor Tudor has named his squad for Wednesday's clash with Real Madrid ? - facebook.com Vai su Facebook
Tudor a Sky: "Dispiaciuti per la sconfitta, meritavamo un gol. Personalità giusta ma ora c'è la Lazio" - Intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta rimediata contro il Real Madrid, Igor Tudor ha detto: La prestazione c'è stata ma avete creato tante palle gol senza buttarla ... tuttojuve.com scrive
Juventus, Tudor: “Vittoria meritatissima, la squadra mi è piaciuta tanto” - Successo di misura per i bianconeri, con un Dusan Vlahovic ancora una volta decisivo, col gol al 73' che ... Lo riporta gianlucadimarzio.com
Juventus, Tudor: “Mi è piaciuta questa vittoria di sofferenza” - Dopo le partite delle 12:30 e delle 15:00, alle ore 18:00 è scesa in campo la Juventus di Igor Tudor per ... Come scrive gianlucadimarzio.com