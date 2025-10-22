Tudor a Sky | Mi è piaciuta la squadra che ha avuto la giusta personalità Vlahovic ha giocato su un ottimo livello adesso dobbiamo fare questa cosa

Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul match. Tudor ha parlato ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «I ragazzi sono dispiaciuti perché sentivano che avevamo meritato di fare almeno un gol. C'è questo rammarico, però la strada è questa. Andiamo avanti, abbiamo fatto una bella gara. Dispiaciuti, arrabbiati per la sconfitta ma dobbiamo prepararci al meglio per la Lazio». SULLA SQUADRA – «Mi è piaciuta la squadra con la personalità giusta, poi loro ti mettono dietro a stare là a soffrire.

