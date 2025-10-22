Tudor a Prime | Rammaricato perché avremmo meritato un punto C’è stato un buon approccio i ragazzi sono dispiaciuti Va data fiducia perché la strada è giusta

Tudor ha parlato così ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Tudor ha parlato ai microfoni di Prime dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. COSA PRENDERE DOPO QUESTA PARTITA – «Mi porto il rammarico di non aver preso un punto perché l’avremmo meritato contro questi mostri. Avremmo meritato sicuramente un gol, i ragazzi sono dispiaciuti. C’è stato un buon approccio e peccato per le opportunità che abbiamo avuto». LEADER – « Siamo un po’ sotto di quello che vorrei, perché la maglia pesa e dobbiamo crescere da quel punto di vista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

