Tuccio l’eterno il nuovo libro-intervista sulla vita di Tuccio Musumeci

Cataniatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’immenso Totò lo riteneva uno dei migliori attori della sua generazione. Il grande Turi Ferro lo considerava il partner ideale per raccogliere applausi a scena aperta. I premi Oscar Lina Wertmuller, Federico Fellini e Giuseppe Tornatore lo volevano a ogni costo nei loro film, ma solo la prima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

