Tuccio l’eterno il nuovo libro-intervista sulla vita di Tuccio Musumeci
L’immenso Totò lo riteneva uno dei migliori attori della sua generazione. Il grande Turi Ferro lo considerava il partner ideale per raccogliere applausi a scena aperta. I premi Oscar Lina Wertmuller, Federico Fellini e Giuseppe Tornatore lo volevano a ogni costo nei loro film, ma solo la prima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Venerdì 24 Ottobre 2025, alle ore 18.30, presso il Teatro Brancati, in Via Sabotino 4, a Catania, avrà luogo la presentazione del libro “Tuccio l'eterno” di Valerio Musumeci. Maggiori informazioni sul portale Discover Acireale: https://discover-acireale.it/it/eventi/ - facebook.com Vai su Facebook
“Tuccio l’eterno” il nuovo libro sulla vita del maestro Musumeci - Il romanzo della vita di Tuccio Musumeci, il nuovo libro del giornalista Valerio Musumeci, edito da Bonfirraro. Da livesicilia.it