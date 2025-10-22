tubi esposti e cavi scoperti situazione di rischio in casa acer

"Grave situazione di rischio presente presso l’alloggio Aacer di via Mazzini 3, a Sant’Agata sul Santerno". A denunciarlo è Riccardo Vicari, capogruppo de ‘La Torre Civica’ nonché coordinatore FdI Sant’Agata sul Santerno, che in una nota entra nei dettagli. "Si tratta – scrive – di due impianti collocati al piano terra, in area interna, che versano in condizioni inaccettabili e pericolose. Gli impianti risultano: privi di protezioni, con contatori e tubazioni esposti; con quadro elettrico aperto, cavi scoperti e alimentatori non protetti; inseriti in un ambiente con muri deteriorati, muffa e infiltrazioni evidenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

