Tsunami sulla Fondazione Its Santori | deciderà l’assemblea | Ma disposto a farmi da parte

Un terremoto, o meglio uno tsunami, sta investendo la Fondazione Its Smart Academy: galeotte (anche) le inchieste giornalistiche della fermana Sandra Amurri, sabato il consiglio di amministrazione ha sfiduciato e tolto, con effetto immediato, lo scettro del comando al presidente Andrea Santori (ma resta nel cda), revocandogli anche gli incarichi di Rup (responsabile unico del procedimento) che gli consentivano di adottare decisioni sugli affidamenti, senza necessariamente coinvolgere il direttivo. "Andava fermato. Era tempo", commenta chi è dell’ambiente, preferendo però restare nell’anonimato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tsunami sulla Fondazione Its. Santori: deciderà l’assemblea: "Ma disposto a farmi da parte"

Scopri altri approfondimenti

Nuovo CDA #Juventus, #tether, #fairplay finanziario e Corte di Giustizia Europea: è uno tsunami di novità - facebook.com Vai su Facebook

Tsunami sulla Fondazione Its. Santori: deciderà l’assemblea: "Ma disposto a farmi da parte" - Morani in pressing: "Lui prova a resistere, ma stiamo accertando altri fatti molto gravi" . Scrive ilrestodelcarlino.it

Fondazione Its: sfiduciato Santori, Silvestri presidente. Ma Santori: “Illegittimo” - Caos e giallo nella Fondazione: cda straordinario approva mozione di sfiducia e nomina Luca Silvestri al posto di Santori che gialle smentisce: Sono ancora presidente ... Scrive msn.com

Its Smart Academy, il cda revoca la presidenza a Santori - Il consiglio di amministrazione della fondazione Its Smart Academy comunica di aver deliberato un cambio nella governance dell'ente, a seguito di una decisione assunta secondo quanto previsto dallo St ... Segnala msn.com