TS – Esposito primo eurogol! Calhanoglu di ghiaccio Lautaro sontuoso Bastoni e Chivu…

2025-10-22 10:47:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Sommer 6.5 I belgi in tre minuti lo mettono subito sotto esame e lui risponde con un paio di belle parate. Bisseck 6 Come braccetto nel primo tempo, lascia qualcosa in fatto di concentrazione, meglio quando Chivu lo sposta in mezzo dopo l’uscita di De Vrij. Decisivo sull’ azione dell’1-0. De Vrij 5 Pronti via e David lo porta a spasso, lui ci capisce veramente poco per tutti i quarantacinque più recupero in cui resta in campo. Akanji (1’ st) 6 Entra e dà ordine alla retroguardia. Bastoni 7 Migliore della difesa a mani basse, cala l’asso con il lancio immaginifico che lancia Dumfries nell’azione del 2-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

