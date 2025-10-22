Trump Putin e il delirio di onnipotenza

È molto probabile che il delirio di onnipotenza sia una malattia abbastanza contagiosa, almeno per chi, nella scala sociale, da un certo livello in su, è spesso a contatto con chi ne è affetto. Il più delle volte in quel novero sono coloro i quali decidono le sorti dei propri simili in un determinato contesto e che riescono a condizionare l’umanità in toto o quasi. Il campionario di tale generone cosmopolita è ampio e variegato, sebbene a rappresentarlo più che bene – si fa per dire – bastano due soli esemplari che spesso avanzano. Sono Trump e Putin, rispettivamente i presidenti degli USA e della Russia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it