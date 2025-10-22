Trump presto in Giapponevedrà Takaichi

11.46 Il presidente Usa sarà in Giappone lunedì per 3 giorni e incontrerà la neopremier Takaichi. "Questo sarà il primo incontro faccia a faccia, quindi speriamo che sia un'opportunità per costruire un rapporto personale tra i due leader",ha detto la portavoce del nuovo governo giapponese. Prima di Takaichi, Trump incontrerà l' imperatore Naruhito. Dovrebbe poi anche visitare la base navale Usa a Yokosuka, a sud-ovest di Tokyo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

