Trump presto in Giapponevedrà Takaichi
11.46 Il presidente Usa sarà in Giappone lunedì per 3 giorni e incontrerà la neopremier Takaichi. "Questo sarà il primo incontro faccia a faccia, quindi speriamo che sia un'opportunità per costruire un rapporto personale tra i due leader",ha detto la portavoce del nuovo governo giapponese. Prima di Takaichi, Trump incontrerà l' imperatore Naruhito. Dovrebbe poi anche visitare la base navale Usa a Yokosuka, a sud-ovest di Tokyo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
L'ARCO TRIONFALE VOLUTO DA TRUMP ACCENDE POLEMICHE Donald Trump ha annunciato un nuovo arco di trionfo a Washington, presto ribattezzato "Arc de Trump". L'opera, sormontata da una statua dorata chiamata "Lady Liberty", dovrebbe sorgere
Chiusa la vicenda Palestina-Israele, Trump offrirà presto alla Russia l'ultima chance per evitare di diventare definitivamente un satellite cinese. Il Cameo di @editoreruggeri
Dazi, Trump: "Ue ci sta trattando bene, lettera entro 2 giorni. Presto tariffe ai farmaci al 200%" - Il Giappone esprime il proprio rammarico per la decisione dell'amministrazione Trump di imporre tariffe del 25%, ma spera ancora in un accordo entro la nuova scadenza del primo agosto.