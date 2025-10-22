Trump non vedrà Putin | È una guerra feroce ma non ci riguarda

“Non voglio avere un incontro sprecato né perdere tempo”, ha detto Donald Trump parlando alla stampa durante la cerimonia del Diwali alla Casa Bianca. Trump ha spiegato che il vertice con Vladimir Putin, previsto a Budapest, è stato rinviato e che “non è stata ancora presa una decisione”. Trump ha aggiunto che il conflitto tra Russia e Ucraina “è una guerra feroce, ma non ci riguarda: vendiamo equipaggiamento alla Nato e non spendiamo più nulla”. Ha poi sostenuto che la guerra non sarebbe mai iniziata se fosse stato lui alla Casa Bianca L’orizzonte temporale entro il quale si sarebbe dovuto tenere il vertice di Budapest con Vladimir Putin l’aveva indicato Donald Trump in persona, poco dopo la sua telefonata con il Cremlino del 16 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump non vedrà Putin: “È una guerra feroce, ma non ci riguarda”

Altre letture consigliate

Ieri sera, a Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha scritto una lettera a Giorgia Meloni, da donna a donna, dopo la scena imbarazzante di Trump a Sharm el-Sheik. Un monologo ironico, intelligente e necessario, che in pochi minuti ha detto tutto quello che c - facebook.com Vai su Facebook

Per Donald #Trump, è l' “alba di un nuovo Medio Oriente”. Nell'introdurlo, il premier israeliano Benjamin #Netanyahu lo aveva esaltato come “il migliore amico che lo Stato d'Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”. di @ggramaglia - X Vai su X

Trump-Putin, chi ha vinto e chi ha perso? Donald ridimensionato, Vladimir alla ribalta, Ucraina in attesa e Ue esclusa. Cosa succede dopo il vertice in Alaska - Si è concluso così, ad Anchorage, in Alaska, l’atteso summit tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla crisi ... Segnala corriereadriatico.it

Cosa vuole Trump, cosa vuole Putin - Venerdì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin sono arrivati ad Anchorage, in Alaska, per parlare di un accordo di pace in Ucraina. Come scrive ilpost.it

Putin e Trump, dal G20 all’Alaska: tutti gli incontri tra i due leader e come sono andati - Nel luglio 2016, però, Trump sembrò fare marcia indietro dopo aver ripetuto per anni di avere un rapporto con Putin. Da tg24.sky.it