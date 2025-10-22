Trump | Non ho autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio | Nuove sanzioni contro Mosca colpiti i giganti energetici Rosneft e Lukoil

Zelensky: l'attuale linea del fronte è un buon compromesso per trattare. Bessent: "Putin non è stato onesto con Trump". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Non ho autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio" | Nuove sanzioni contro Mosca, colpiti i giganti energetici Rosneft e Lukoil

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mercoledì Trump ha autorizzato operazioni segrete in Venezuela: non è la prima volta, diciamo - facebook.com Vai su Facebook

"GIU' LA MASCHERA!"?! Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver autorizzato operazioni segrete della Cia contro il Venezuela e ha detto di aver preso in considerazione la possibilità di attacchi in territorio venezuelano... (Adnkronos) #blob - X Vai su X

Wsj: “Usa autorizzano Kiev a usare missili a lungo raggio”. Ma Trump smentisce. Zelensky: “Congelare la linea del fronte” - La Slovacchia ha comunicato agli altri Stati membri che ritira la propria riserva sul 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Secondo ilfattoquotidiano.it

Trump: 'Ho cancellato l'incontro con Putin, lo faremo' - "Ho cancellato l'incontro con Putin, non saremmo arrivati dove volevo arrivare" Lo ha detto Donald Trump in un bilaterale con il segretario generale della Nato nello Studio Ovale. Si legge su ansa.it

Trump smentisce il Wsj, non ho autorizzato i missili - "L'articolo del Wall Street Journal sull'approvazione da parte degli Stati Uniti dell'autorizzazione all'Ucraina di usare missili a lungo raggio in profondità nella Russi ... Riporta altoadige.it