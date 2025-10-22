Trump | Non ho autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio | Bessent | Presto aumenteremo le sanzioni alla Russia'

22 ott 2025

Droni russi su un asilo a Kharkiv: bimbi feriti. Zelensky: l'attuale linea del fronte è un buon compromesso per trattare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Non ho autorizzato Kiev a usare i missili a lungo raggio" | Bessent: "Presto aumenteremo le sanzioni alla Russia'

