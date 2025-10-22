Trump | incontro con Putin? Vedremo

0.23 Trump mantiene cautela sull'ipotesi di un incontro con Putin. "Non voglio perdere tempo, né sprecare un incontro",ha dichiarato,sottolineando che la decisione non è ancora stata presa. "Vediamo che succede", ha aggiunto, lasciando aperta ogni possibilità. Trump ha spiegato che valuterà nei prossimi giorni, ricordando che "stanno succedendo molte cose" nella guerra in Ucraina. Secondo il leader Usa, sia Putin sia Zelensky "vogliono la pace", ma il momento per un confronto diretto non sarebbe ancora maturo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Non ci sono piani per un incontro "nell'immediato futuro" tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, pochi giorni dopo che Trump aveva proposto un altro vertice c Vai su Facebook

Salta l’incontro tra #Trump e #Putin a Budapest: i motivi del dietrofront e la prima reazione - X Vai su X

Ucraina, Casa Bianca: “Nessun incontro Trump-Putin nell’immediato futuro”. Stop anche al vertice tra Rubio e Lavrov - Non ci sono piani per un incontro “nell’immediato futuro” tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

La sorpresa di Trump: "Incontrerò Putin a Budapest e vedremo come finire la guerra" - "Il presidente Putin e io ci incontreremo a Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa ingloriosa guerra tra Russia e ... Lo riporta iltempo.it

Trump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". La Corte penale frena: "Il mandato di cattura è valido" - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Secondo ansa.it