Trump | Incontro a Budapest con Putin? Non voglio perdere tempo vediamo che succede – Il video

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 22 ottobre 2025 "Non voglio avere un incontro sprecato. Non voglio perdere tempo, quindi vedremo cosa succederà. Vediamo nei prossimi giorni, ci stiamo lavorando", lo ha detto Trump parlando con i cronisti alla casa Bianca del possibile incontro con Putin a Budapest. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

