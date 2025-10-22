Trump frena sugli incontri con Putin e Xi ma non li esclude

It.insideover.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Donald Trump ha dichiarato di non volere “sprecare un incontro’ dopo che l’ipotesi di tenere colloqui faccia a faccia con il suo omologo russo Vladimir Putin sulla guerra ucraina è stato sospeso”. Così l’incipit la BBC che ricalca quanto strillano, giubilanti, più o meno tutti i media occidentali. Ad annunciare per prima l’annullamento una fonte interna alla Casa Bianca, annuncio anch’esso rilanciato con giubilo dai media di cui sopra e che seguiva quello dell’annullamento dell’incontro tra i rispettivi ministri degli Esteri, che doveva precedere il summit tra i presidenti. Bene, se vero che l’incontro tra i due ministri degli Esteri è stato sospeso dopo la telefonata “produttiva” tra gli interessati, non sembra sia stato ricacciato oltre l’orizzonte degli eventi, come da narrazione generalizzata, tanto che il Wall Street Journal riferiva che i due Paesi stavano ancora lavorando per realizzarlo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

trump frena sugli incontri con putin e xi ma non li esclude

© It.insideover.com - Trump frena sugli incontri con Putin e Xi, ma non li esclude

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trump frena incontri putinUcraina, Trump e il tira e molla con Putin. Il vertice di Budapest e "l'incontro da non sprecare". Trattativa segreta - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene che ci sia ancora una possibilità per il cessate il fuoco in Ucraina. Da affaritaliani.it

trump frena incontri putinGuerra in Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca. Trump frena sui missili a Kiev dopo la telefonata con Putin - Il tycoon sembra aver moderato i toni sull'invio dei missili a Kiev, intanto Orban prepara il summit a Budapest ... Lo riporta panorama.it

trump frena incontri putinRiparte il dialogo Trump-Putin: summit in arrivo a Budapest, frenata Usa sui missili - Due ore di colloquio, un linguaggio di apertura e una promessa di incontro a Budapest “entro due settimane”. Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Frena Incontri Putin