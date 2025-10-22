Trump frena sugli incontri con Putin e Xi ma non li esclude
“Donald Trump ha dichiarato di non volere “sprecare un incontro’ dopo che l’ipotesi di tenere colloqui faccia a faccia con il suo omologo russo Vladimir Putin sulla guerra ucraina è stato sospeso”. Così l’incipit la BBC che ricalca quanto strillano, giubilanti, più o meno tutti i media occidentali. Ad annunciare per prima l’annullamento una fonte interna alla Casa Bianca, annuncio anch’esso rilanciato con giubilo dai media di cui sopra e che seguiva quello dell’annullamento dell’incontro tra i rispettivi ministri degli Esteri, che doveva precedere il summit tra i presidenti. Bene, se vero che l’incontro tra i due ministri degli Esteri è stato sospeso dopo la telefonata “produttiva” tra gli interessati, non sembra sia stato ricacciato oltre l’orizzonte degli eventi, come da narrazione generalizzata, tanto che il Wall Street Journal riferiva che i due Paesi stavano ancora lavorando per realizzarlo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
