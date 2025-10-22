Trump e Ue la fragile diplomazia che lascia sola l’Ucraina e rafforza Putin

Dopo tre anni e otto mesi di guerra, e dopo cinque mesi dall’avvio delle trattative dirette fra Mosca e Kyiv, cominciate a maggio del 2025, Ucraina e Unione europea avrebbero elaborato un piano in 12 punti per raggiungere la pacificazione. Al momento non se ne conoscono i dettagli, se non quello, concordato anche con gli Stati Uniti, dell’avvio dei possibili negoziati partendo dalla situazione fotografata dall’attuale linea del fronte. Un congelamento dei confini che sembra convincere pure Volodymyr Zelensky: «È un buon compromesso, ma non sono sicuro che Vladimir Putin lo sosterrà, e l’ho detto al presidente Donald Trump ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump e Ue, la fragile diplomazia che lascia sola l’Ucraina e rafforza Putin

