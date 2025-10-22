Trump e la tregua di Sharm | la pace di Gaza come architettura di potere

Il 13 ottobre, nella località del Mar Rosso di Sharm el-Sheikh, si è compiuto un passaggio diplomatico che va ben oltre Gaza. Egitto, Qatar e Turchia hanno firmato con Donald Trump un documento che segna la prima tappa formale di un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Un vertice di alto profilo, con oltre venti leader internazionali, ha offerto al presidente americano il palcoscenico ideale per rilanciare la proiezione strategica degli Stati Uniti in Medio Oriente e consolidare il suo ruolo di “kingmaker” della tregua. Ma dietro l’immagine solenne di un accordo diplomatico si nasconde un’architettura di potere molto più complessa, dove la ricostruzione di Gaza è il terreno di scontro tra interessi strategici e calcoli geopolitici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

