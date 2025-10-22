Trump contro Zelensky | parole durissime che rivelano l' idiosincrasia del presidente americano per il guitto di Kiev

Ancora una volta, Trump durissimo contro l'attore Nato. Donald Trump ha recentemente svolto alcune dichiarazioni che meritano davvero un pur telegrafico commento. Il codino biondo che fa impazzire il mondo così si è rivolto duramente al guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky: "cedi il Donba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump contro Zelensky: parole durissime che rivelano l'idiosincrasia del presidente americano per il guitto di Kiev

