Trump chiede soldi anche al governo federale per le indagini contro di lui

Linkiesta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando è tornato alla Casa Bianca all’inizio dell’anno, Donald Trump sta abusando in ogni modo del suo potere per arricchirsi. In questi mesi, proprio come durante il primo mandato, il presidente degli Stati Uniti ha preso soldi dagli oligarchi, ha chiesto un pizzo alle aziende, ha ricevuto regali da Paesi stranieri, ha incassato dalla liberalizzazione delle criptovalute, dalle televendite truffa, e minacciando studi legali e testate giornalistiche. Adesso ha deciso di fare un altro salto di scala: Trump passa direttamente alla cassa federale. Secondo fonti vicine alla questione citate dal New York Times, Trump sta chiedendo al Dipartimento di Giustizia di pagargli circa duecentotrenta milioni di dollari di risarcimento per le indagini federali che lo riguardano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

trump chiede soldi anche al governo federale per le indagini contro di lui

© Linkiesta.it - Trump chiede soldi anche al governo federale per le indagini contro di lui

Altre letture consigliate

trump chiede soldi governoMedia: "Trump chiede al dipartimento di Giustizia 230 mln per le cause contro di lui" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Media: 'Trump chiede al dipartimento di Giustizia 230 mln per le cause contro di lui' ... Come scrive tg24.sky.it

trump chiede soldi governo'Trump chiede a Giustizia 230 mln per cause contro di lui' - Donald Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

trump chiede soldi governo«Trump chiede a Giustizia 230 milioni per cause contro di lui» - Secondo il New York Times Donald Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Chiede Soldi Governo