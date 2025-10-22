Trump chiede soldi anche al governo federale per le indagini contro di lui
Da quando è tornato alla Casa Bianca all’inizio dell’anno, Donald Trump sta abusando in ogni modo del suo potere per arricchirsi. In questi mesi, proprio come durante il primo mandato, il presidente degli Stati Uniti ha preso soldi dagli oligarchi, ha chiesto un pizzo alle aziende, ha ricevuto regali da Paesi stranieri, ha incassato dalla liberalizzazione delle criptovalute, dalle televendite truffa, e minacciando studi legali e testate giornalistiche. Adesso ha deciso di fare un altro salto di scala: Trump passa direttamente alla cassa federale. Secondo fonti vicine alla questione citate dal New York Times, Trump sta chiedendo al Dipartimento di Giustizia di pagargli circa duecentotrenta milioni di dollari di risarcimento per le indagini federali che lo riguardano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
