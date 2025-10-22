Trump chiama Modi Il petrolio russo non rompe il dialogo India-Usa
Durante le celebrazioni di Diwali alla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato di aver parlato con il primo ministro indiano Narendra Modi, assicurando che Nuova Delhi “non comprerà molto petrolio dalla Russia”. Il presidente ha aggiunto che Modi “vuole vedere la fine della guerra tra Russia e Ucraina” e che l’India “ha già ridotto le importazioni e continuerà a farlo”. Modi ha confermato la telefonata e ringraziato Trump per i “calorosi auguri”, ma non ha fatto alcun riferimento al petrolio russo o a intese commerciali. Fonti del ministero degli Esteri indiano, interpellate dalla BBC, hanno dichiarato di “non avere nuovi commenti”, mentre altre fonti a New Delhi sostengono che “nella telefonata non c’è stato nessun riferimento diretto ad accordi commerciali”. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
Trump chiama: Meloni è più lontana da Kiev Leggi Il Fatto Quotidianohttps://ilfat.to/primapagina - X Vai su X
UCRAINA TRUMP CHIAMA: MELONI È PIÙ LONTANA DA KIEV No su asset e armi - Rubio sente Lavrov in vista del vertice a Budapest. Slitta il 13° pacchetto di aiuti militari. Niente fondi per garantire l’esproprio dei beni russi. Assist agli Usa anche col no ai ci - facebook.com Vai su Facebook
Trump chiama Modi. Il petrolio russo non rompe il dialogo India-Usa - Durante le celebrazioni di Diwali alla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato di aver parlato con il primo ministro indiano Narendra Modi, assicurando che Nuova Delhi “non comprerà molto petrolio dal ... Riporta formiche.net
Trump: Modi assicura che l’India non acquisterà più petrolio russo - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì che il primo ministro indiano Narendra Modi gli ha comunicato che il paese ridurrà i suoi acquisti di petrolio russo ... Si legge su it.investing.com
Comprare o non comprare il petrolio russo. Tra Putin e Trump, Modi fa l’indiano - Da un lato, Donald Trump pretende fedeltà atlantica e lo pressa per tagliare i ponti energetici con Mosca. Come scrive huffingtonpost.it