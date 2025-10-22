trump chiama modi il petrolio russo non rompe il dialogo india usa

Durante le celebrazioni di Diwali alla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato di aver parlato con il primo ministro indiano Narendra Modi, assicurando che Nuova Delhi “non comprerà molto petrolio dalla Russia”. Il presidente ha aggiunto che Modi “vuole vedere la fine della guerra tra Russia e Ucraina” e che l’India “ha già ridotto le importazioni e continuerà a farlo”. Modi ha confermato la telefonata e ringraziato Trump per i “calorosi auguri”, ma non ha fatto alcun riferimento al petrolio russo o a intese commerciali. Fonti del ministero degli Esteri indiano, interpellate dalla BBC, hanno dichiarato di “non avere nuovi commenti”, mentre altre fonti a New Delhi sostengono che “nella telefonata non c’è stato nessun riferimento diretto ad accordi commerciali”. 🔗 Leggi su Formiche.net

