Truffa delle criptovalute in un mese derubato di 50mila euro
Ha avuto fine oggi, 22 ottobre, con la denuncia ai carabinieri, una truffa andata avanti per circa un mese che ha sottratto alla vittima circa 50mila euro. A farne le spese un uomo del ‘46, residente a Campoformido, che è stato contattato per telefono da diversi sedicenti broker. Con davanti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
