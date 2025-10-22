Truffa delle criptovalute in un mese derubato di 50mila euro

Udinetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha avuto fine oggi, 22 ottobre, con la denuncia ai carabinieri, una truffa andata avanti per circa un mese che ha sottratto alla vittima circa 50mila euro. A farne le spese un uomo del ‘46, residente a Campoformido, che è stato contattato per telefono da diversi sedicenti broker. Con davanti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

truffa criptovalute mese derubatoTruffa delle criptovalute, in un mese derubato di 50mila euro - L'uomo ha effettuato su istruzioni dei malviventi una serie di bonifici su conti esteri, abbagliato dalla promessa di guadagni con il trading online. Da udinetoday.it

Brucia tutti i risparmi nelle criptovalute, l'affare era un truffa: spariti 138mila euro - Sui social si è imbattuto in una pagina che promuoveva investimenti, prospettando guadagni rilevanti con le cripto valute impiegando capitali attraverso una società di trading. Scrive ilmessaggero.it

Criptovalute: scoperta maxi truffa da 100 mln, Ue pressa Big tech su frodi online -2- - Il portavoce ha indicato che 'si tratta di un passo essenziale per proteggere gli utenti da questo tipo di pratiche e garantire che le piattaforme ... Da borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Criptovalute Mese Derubato