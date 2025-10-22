Truffa ad ActionAid ai domiciliari l’ex dipendente che ha rubato quasi 1 milione e mezzo La gip | Piena dolosità dell’operazione

Davanti al giudice per le indagini preliminari aveva scelto il silenzio: neanche una parola sui 53 episodi di appropriazione indebita e i bonifici eseguiti sui propri conti e sottratti alla onlus Action Aid. Bonifici che venivano eseguiti con l’app di home banking installata sul cellulare aziendale. E così dopo l’interrogatorio la giudice di Milano, Sonia Mancini, ha disposto gli arresti domiciliari per Francesca Marenco, la 47enne, già condannata per altre truffe. Secondo la gip l’indagata “con la presumibile complicità di altri soggetti” ha costruito un vero e proprio castello “di menzogne ed artifizi volti a nascondere la sua sistematica azione” di furto riuscendo ad “agire del tutto indisturbata, per un tempo anche molto prolungato, denunciano la piena dolosità delloperazione, architettata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

