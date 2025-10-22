Trovato un cadavere in un cassonetto dei rifiuti in un paese in Spagna | la vittima è l'ex marito della sindaca

A Castellón in Spagna è stato trovato il cadavere di un uomo in un cassonetto dell'immondizia: la vittima è un informatico della zona di 45 anni. Si tratta dell'ex marito dell'attuale sindaca di Almassora. Si indaca per cercare di ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

