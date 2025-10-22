Trovato morto in casa | è omicidio Tra le ipotesi quella del killer conosciuto online

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si indaga per omicidio in relazione alla morte di un giovane di 27 anni trovato esanime lo scorso 9 ottobre in un appartamento di Alessandria, in via De Amicis 27. A dare l'allarme era stato il proprietario di casa, che ha contattato i carabinieri spiegando che da alcuni giorni non riusciva a. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

trovato morto casa 232Polla, 62enne trovato morto in casa: la scoperta di vigili del fuoco e polizia locale - È un dramma della solitudine quello che si &#232; consumato questa mattino nel centro storico del paese. Si legge su msn.com

Non dava notizie da tre giorni, trovato morto in casa: malore fatale per un uomo di 64 anni - Così il fratello, che vive fuori Ancona, non sentendolo da sabato, ha lanciato l’allarme per primo. corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trovato Morto Casa 232