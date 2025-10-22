Trovata in casa sul pavimento | la novantenne era morta da anni

Era morta forse addirittura da anni, Celestina Amelia Vacchini, classe 1935. Il cadavere della 90enne, ormai ridotto ad uno scheletro, è stato rinvenuto ieri nella sua abitazione, una casa indipendente al civico 50 di via Roma, a San Giuliano, dove l’anziana viveva da sola. A fare la triste scoperta, in mattinata, sono stati gli agenti della polizia locale insieme all’ufficiale giudiziario che si era recato a casa della donna per dare corso alle procedure di messa all’asta dell’immobile, scattate l’anno scorso dopo che la signora aveva accumulato mancati pagamenti a partire dal 2023. L’anziana non aveva marito, né figli, né parenti prossimi; il fratello era morto anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

