Triennale lo spazio tattile della danza cieca di Virgilio Sieni

Milano, 22 ott. (askanews) – Il corpo come “un viaggio dove le strade s’incontrano e si mescolano trovando misure e tipologie che rispondono a un ordine sincronico. Dunque il luogo del corpo si forma e muta grazie alla frequentazione di sguardi, toccamenti e adiacenze che agiscono come sentieri che mettono in contatto”. Lo scrive il coreografo Virgilio Sieni nelle sue note intorno allo spettacolo “Danza cieca”, che lo vede sul palco insieme al ballerino non vedente Giuseppe Comuniello, che i da artisti hanno portato anche in Triennale Milano nel contesto del FOG festival e in occasione della 24esima Esposizione internazionale Inequalities. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

