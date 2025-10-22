Trevignano DOCStories Festival | storie di donne indomite e controcorrente
Trevignano, 22 ottobre 2025 – Sarà dedicato alle storie vere di donne controcorrente quest’anno il “ Trevignano DOCStories Festival ”, la rassegna internazionale di documentari narrativi giunta alla terza edizione che dà appuntamento dal 7 al 9 novembre 2025 al cinema Palma della cittadina che si affaccia sul lago di Bracciano. In programma 10 documentari e due cortometraggi realizzati da registi e registe provenienti da tutto il mondo. Focus: “ Indomite. Storie di donne controcorrente ”. Al centro dei lavori che saranno offerti al pubblico lotte di donne, contro il patriarcato, i pregiudizi e gli abusi sulle fasce più vulnerabili: la loro forza ostinata e ribelle trasforma la propria vita e quella di chi le circonda, rompendo catene sociali, violenza e schiavitù. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
