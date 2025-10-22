Treviglio. Parte oggi, 22 ottobre, il bando per l’assegnazione di 15 orti comunali nella zona di via Castolda. L’iniziativa punta a favorire socializzazione, inclusione e benessere tra i cittadini. Il Comune è in possesso di 55 orti, di cui 40 già utilizzati e, altri 15, oggetto di bando. “Nel 2023 spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano – 3 orti erano stati assegnati a soggetti fragili segnalati dai servizi sociali, grazie a una collaborazione tra Ufficio tecnico e Servizi sociali. Negli ultimi anni – aggiunge – tutte le casette degli attrezzi sono state rimesse a nuovo e sono state definite le linee guida per la gestione degli orti”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, aperto il bando per 15 orti comunali: concessone di 6 anni, il primo a costo “zero”