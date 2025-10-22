Treviglio aperto il bando per 15 orti comunali | concessone di 6 anni il primo a costo zero
Treviglio. Parte oggi, 22 ottobre, il bando per l’assegnazione di 15 orti comunali nella zona di via Castolda. L’iniziativa punta a favorire socializzazione, inclusione e benessere tra i cittadini. Il Comune è in possesso di 55 orti, di cui 40 già utilizzati e, altri 15, oggetto di bando. “Nel 2023 spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano – 3 orti erano stati assegnati a soggetti fragili segnalati dai servizi sociali, grazie a una collaborazione tra Ufficio tecnico e Servizi sociali. Negli ultimi anni – aggiunge – tutte le casette degli attrezzi sono state rimesse a nuovo e sono state definite le linee guida per la gestione degli orti”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
ASST Bergamo Ovest ha aperto un avviso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie per Operatori Tecnici Specializzati – (area operatori – ruolo tecnico). Durata contratto: 12 mesi a tempo pieno Sedi: presidi di Treviglio - facebook.com Vai su Facebook
Bando aperto fino al 15 giugno, con affitti calmierati - A disposizione dei futuri inquilini ci sono sia bilocali che trilocali Cooperativa DiaLogos e Fondazione Abitare sono i due soggetti che gestiranno ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Treviglio, tre rapine ai danni di giovanissimi in tre giorni. Identificati due ragazzini 14 e 15 anni - A metterle a segno, secondo le indagini svolte dai carabinieri, due giovanissimi, entrambi indagati e già ... Come scrive bergamo.corriere.it