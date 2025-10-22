Trentino ennesima tragedia sul lavoro | muore un operaio di 46 anni investito da un mezzo pesante durante una manovra
L’incidente è avvenuto questa mattina nel piazzale dello stabilimento. Inutili i soccorsi: la vittima, un lavoratore sloveno, è stata investita da un mezzo pesante in fase di manovra. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sciacallo dorato investito e ucciso in Trentino: l’ennesimo segnale della fragile convivenza fra uomo e natura - X Vai su X
UIL FPL SANITÀ – ENNESIMA AGGRESSIONE AGLI OPERATORI SANITARI Sabato 11 ottobre, alle 20:30, presso l’SPDC di Borgo Valsugana si è verificato un episodio grave: due infermieri e un operatore socio-sanitario aggrediti da pazienti ricoverati, c - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sul lavoro a Borgo Valsugana: muore un camionista - Il dramma questa mattina, 22 ottobre, nel piazzale dell'acciaieria: la vittima è un autista sloveno di 46 anni che lavorava per un fornitore esterno ... Da giornaletrentino.it
Tragedia sul lavoro all'acciaieria di Borgo: vittima il conducente di un camion travolto da una ruspa nel parco rottami - Travolto da una ruspa in movimento nel parco rottami: così è morto questa mattina (mercoledì 22 ottobre) un uomo classe 1978 nello stabilimento di Acciaierie Venete a Borgo Valsugana, dove son ... ildolomiti.it scrive
Trento, travolto da una pala meccanica: muore un operaio di 46 anni - 30 nello stabilimento Acciaierie Venete: l'uomo è stato travolto da un mezzo pesante in manovra ... Segnala msn.com