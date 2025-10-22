Trentanove scatti per raccontare la voglia di vivere gli spazi urbani senza paura

Parmatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugura sabato 25 ottobre alle ore 17.00 presso la Casa delle Donne di Parma (via Melloni 1), la mostra fotografica #ioescodasol?, che affronta con sguardo diretto e provocatorio il tema della presenza femminile e delle soggettività queer negli spazi pubblici. Un progetto creativo a cura di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Trentanove Scatti Raccontare Voglia