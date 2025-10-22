Trentanove scatti per raccontare la voglia di vivere gli spazi urbani senza paura
Inaugura sabato 25 ottobre alle ore 17.00 presso la Casa delle Donne di Parma (via Melloni 1), la mostra fotografica #ioescodasol?, che affronta con sguardo diretto e provocatorio il tema della presenza femminile e delle soggettività queer negli spazi pubblici. Un progetto creativo a cura di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
