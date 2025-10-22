Trenord premiata a Parigi per il progetto Gite in treno
Le “Gite in treno” di Trenord sono un modello ideale di turismo sostenibile “a misura di cliente”, che merita di essere replicato dagli operatori in tutto il mondo. A dirlo è UIC, l’unione internazionale delle ferrovie, che ha assegnato il premio della giuria nell’ambito dei Tourist-Friendly Award 2025 al progetto turistico dell’azienda lombarda, che propone pacchetti treno+esperienza, già acquistati nel 2025 da oltre 113mila clienti. Il riconoscimento è stato conferito a Parigi, in una cerimonia che ha riunito oltre cento rappresentanti di compagnie ferroviarie da tutto il mondo. La giuria ha apprezzato l’approccio sostenibile e attento al cliente delle “Gite in treno”, la collaborazione con il territorio, la semplicità d’acquisto ottenuta dall’integrazione fra canali digitali e canali fisici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
