Trenitalia Campania | Modifiche alla circolazione sulla linea metro 2

REGIONALE TRENITALIA, CAMPANIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA METRO LINEA 2. dalle ore 22.10 alle 5:55 nelle notti 2425 e 2627 ottobre, 1415, 1516, 2829 e 2930 novembre interessati alcuni treni delle relazioni Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra Modifiche alla circolazione dei treni della Metro Linea 2 di Napoli per lavori .

