Tredicenne precipita dal terzo piano | è gravissimo

Un ragazzino di 13 anni è precipitato nel vuoto dal balcone dell'appartamento di famiglia al terzo piano di una palazzina Ater a Sant'Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone. È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre, poco dopo che il giovane era rincasato da scuola. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

13enne precipita dal terzo piano, sta lottando tra la vita e la morte. Il dramma al rientro da scuola >> https://buff.ly/XnfsvsS - facebook.com Vai su Facebook

Tredicenne torna da scuola e precipita dal balcone, in casa c'era la mamma: è gravissimo. Indagano i carabinieri - Nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre 2025, un ragazzino è caduto ... Segnala msn.com

Bambino di 13 anni precipita dal terzo piano a Frosinone, è in gravi condizioni al Gemelli - Momenti di forte apprensione a Sant'Elia Fiumerapido, dove, un ragazzino di 13 anni è caduto dal terzo piano di un'abitazione delle case popolari. Secondo ilmessaggero.it

Precipita dal terzo piano: gravissimo un tredicenne - Il ragazzino è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale "Gemelli" di Roma dove si trova in prognosi riservata ... Secondo ciociariaoggi.it