Tredicenne precipita dal balcone di casa dopo essere tornato da scuola | è grave

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata nel Frusinate, dove oggi pomeriggio un 13enne è caduto dal balcone di casa, dopo essere rientrato da scuola. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tredicenne precipita balcone casaTredicenne precipita dal balcone di casa dopo essere tornato da scuola: è grave - Tragedia sfiorata nel Frusinate, dove oggi pomeriggio un 13enne è caduto dal balcone di casa, dopo essere rientrato da scuola ... Secondo fanpage.it

tredicenne precipita balcone casaTredicenne torna da scuola e precipita dal balcone, in casa c'era la mamma: è gravissimo. Indagano i carabinieri - Uno studente di 13 anni è precipitato nel vuoto dal balcone dell'appartamento di famiglia al terzo piano di una palazzina Ater a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). Segnala msn.com

Frosinone, tredicenne precipita dal balcone di casa: è grave - Uno studente di 13 anni è precipitato nel vuoto dal balcone dell'appartamento di famiglia al terzo piano di una palazzina Ater a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tredicenne Precipita Balcone Casa