Tredicenne precipita dal balcone di casa dopo essere tornato da scuola | è grave

Tragedia sfiorata nel Frusinate, dove oggi pomeriggio un 13enne è caduto dal balcone di casa, dopo essere rientrato da scuola. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tredicenne torna da scuola e precipita dal balcone, in casa c'era la mamma: è gravissimo. Indagano i carabinieri - Uno studente di 13 anni è precipitato nel vuoto dal balcone dell'appartamento di famiglia al terzo piano di una palazzina Ater a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). Segnala msn.com

