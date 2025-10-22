Tre nuovi e imperdibili libri da leggere mentre l' autunno ci riporta all' ora solare

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live, vi suggeriamo tre nuove. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Scopri altri approfondimenti

Continua la selezione Best of Lucca! Tre esperienze imperdibili tra mistero, deduzione e strategia — perfette per chi ama investigare, ragionare e scoprire nuove sfide! Dominion – Nuovi Orizzonti – Al -40%! Espandi il tuo regno e scopri nuove terre! Con Vai su Facebook

Tre nuovi e imperdibili libri da leggere mentre l'autunno ci riporta all'ora solare - Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di leggere. Secondo quicomo.it

Tre nuovi e imperdibili libri da leggere a ottobre - Fughe da fermo: i nostri consigli settimanali per un autunno ancora ricco di storie a colori ... Lo riporta quicomo.it

Libri da leggere nel 2025: 20 nuove uscite da non perdere a settembre - Dai thriller ai gialli, dai romanze sentimentali e fantasy che vi faranno viaggiare in altri mondi, abbiamo selezionato per voi i migliori libri da leggere usciti durante il mese di settembre ... Si legge su vogue.it