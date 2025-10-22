Tre milioni per il restauro del ’polo’ Marconi

Tre milioni di euro per il restauro del Mausoleo Marconi e Villa Griffone, patrimonio culturale legato a doppio filo alla figura del grande genio italiano e padre delle telecomunicazioni, nonché simbolo di Sasso Marconi. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha infatti firmato il decreto per la programmazione delle risorse finanziarie destinate ai ’Grandi progetti beni culturali’ per l’annualità 2025, il cui importo complessivo sarà di oltre quindici milioni per cinque interventi mirati che coinvolgeranno Puglia, Veneto, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, il piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale, per i quali è necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

