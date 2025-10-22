Tre mesi senza trasferte per i tifosi di Pisa e Verona dopo gli scontri dell' ultima giornata
Il provvedimento del ministro Piantedosi dopo gli incidenti di sabato 18 ottobre entrerà in vigore da subito: erano già stati venduti 4000 biglietti nel settore ospiti per Milan-Pisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Scontri su Autostrada A2 a S.Mango: stop trasferte per tre mesi a tifosi Catania e Casertana - facebook.com Vai su Facebook
DIVIETO DI TRASFERTA PER I TIFOSI GRANATA: LA DECISIONE DEL VIMINALE Nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficiale la revoca da parte del Viminale del divieto di trasferta per quattro mesi (1 agosto – 1 dicembre) imposto ai tifosi granata in segui - X Vai su X
Stop di 3 mesi alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona - Stop alle trasferte per i tifosi del Pisa e del Verona per i prossimi 3 mesi. Da ansa.it
Calcio, stop di 3 mesi alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona - La decisione è stata presa direttamente dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo il confronto con gli esperti dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. tg24.sky.it scrive
Scontri tra ultrà, stop alle trasferte per tre mesi per i tifosi del Pisa e dell'Hellas Verona - Questa la decisione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo anche il confronto e la relazione dell'Osse ... Lo riporta tg.la7.it