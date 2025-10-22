Tre mesi senza trasferte per i tifosi di Pisa e Verona dopo gli scontri dell' ultima giornata

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il provvedimento del ministro Piantedosi dopo gli incidenti di sabato 18 ottobre entrerà in vigore da subito: erano già stati venduti 4000 biglietti nel settore ospiti per Milan-Pisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tre mesi senza trasferte per i tifosi di pisa e verona dopo gli scontri dell ultima giornata

© Gazzetta.it - Tre mesi senza trasferte per i tifosi di Pisa e Verona dopo gli scontri dell'ultima giornata

