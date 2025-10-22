Tre mesi senza trasferte per i tifosi del Catania dopo gli scontri con la Casertana

Cataniatoday.it | 22 ott 2025

Tre mesi di trasferte vietate ai tifosi catanesi. Il provvedimento è dovuto alla decisione presa dal Ministero dell’Interno e trasmessa alla questura di Catania. Novanta giorni di stop a seguito degli scontri avvenuti lungo la Salerno-Reggio Calabria. Gli scontri sono avvenuti tra tifosi della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

